Экономист назвала причину покупать иностранную валюту

Российским инвесторам стоит держать в своем портфеле иностранную валюту для баланса и снижения общих издержек, несмотря на то что ожидаемого рынком ослабления рубля уже долго не происходит.

Таким мнение поделилась в интервью с URA.RU главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«Экономику еще можно прогнозировать, но сейчас большую роль играет политика. Она влияет на рынки и все финансовые активы, поэтому основной совет — диверсифицировать вложения, в том числе за счет валюты. Держать в этих инструментах 10-15% портфеля все еще актуально, чтобы при определенных сценариях это сбалансировало позицию и снизило общие издержки».

Курс доллара на 25 февраля 2026 года установлен на уровне 76,63 рубля. Полторы недели он остается ниже отметки 77 рублей, а выше 80 не поднимался с декабря 2025 года. Российская валюта остается крепкой уже более года, хотя в январе 2025-го доллар стоил более 100 рублей.