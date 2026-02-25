Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Сварщики стали лидерами по уровню зарплат среди рабочих специальностей в начале 2026 года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования hh.ru и сервиса «Моя смена», поступившие в РИА Новости.

Медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях для сварщиков составила от 267 до 300 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода расположились электромонтажники — в среднем им готовы платить 160 тысяч рублей в месяц. Замыкают тройку лидеров машинисты и монтажники с зарплатой 146,9 тысячи рублей.

В десятку самых высокооплачиваемых рабочих профессий также вошли маляры и штукатуры (135,5 тысячи рублей), автослесари и автомеханики (120,2 тысячи), токари, фрезеровщики и шлифовщики (119,9 тысячи), водители (105,5 тысячи), операторы станков с ЧПУ (104,3 тысячи) и механики (103,2 тысячи рублей). Исследование проводилось в январе 2026 года.

Ранее эксперт адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Мирослава Бризицкая заявила, что работник имеет право самостоятельно решать, как распоряжаться информацией о своем заработке, и работодатель не вправе ограничивать его в этом.