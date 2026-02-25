Экономист назвала новую реальность для инвесторов в золото

Золото, которое последние месяцы остается едва ли не самым доходным активом на рынке, рискует утратить свои позиции. Эпоха взрывного роста может смениться затишьем или даже откатом. Экономист Софья Донец в беседе с URA.RU объяснила, почему сейчас инвесторам стоит проявлять осторожность и не спешить с покупками.

По словам специалиста, геополитическая напряженность продолжает подогревать интерес к защитным активам. Центральные банки многих стран по-прежнему воспринимают драгметалл как надежную «гавань» для капитала. Этот фундаментальный фактор, как отмечает Донец, может поддерживать котировки еще довольно долго, создавая иллюзию стабильности.

Однако двукратный рост цены за последние два года существенно меняет инвестиционную привлекательность.

«Когда актив уже вырос в цене в два раза за последние два года, инвестировать в него всегда непросто. Потому что есть вероятность купить и потом долгое время „проклинать“ его за отскок вниз или просто за отсутствие роста», — заявила Донец.

По ее словам, есть краткосрочный потенциал к росту золота, однако риски коррекции или длительного торможения в дальнейшем сильно выросли.

Аналитик подчеркивает, что текущая ситуация — не лучшее время для активного наращивания позиций в золоте. Несмотря на сохранение позитивных драйверов, соотношение риска и потенциальной доходности сейчас выглядит гораздо менее привлекательным, чем год или два назад, заключает эксперт.