Стало известно, кто в России не должен платить налог на доход с вкладов

Ряд доходов с вкладов не облагается налогом, даже если они превышают установленный лимит. Какие именно налоговые послабления есть в России, рассказал News.ru вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

По его словам, в первую очередь налоговые послабления касаются владельцев счетов эскроу, а также «спящих» рублевых счетов.

«К таким исключениям относятся проценты по счетам эскроу, которые используются для безопасного проведения расчетов по сделкам. Также не подлежат налогообложению проценты по рублевым счетам, если процентная ставка по ним в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых», — уточнил Кузнецов.

Юрист отметил, что также полностью освобождаются от налогообложения проценты по вкладам, если они были получены в качестве наследства.

Ранее стало известно, что в 2025 году доходы бюджета РФ от налога на доходы по вкладам выросли до 320,2 млрд рублей, что значительно больше, чем в 2024 году (110,7 млрд рублей). Эксперты объяснили этот рост увеличением объема средств граждан на банковских счетах, так как россияне переводили деньги с фондового рынка на депозиты и откладывали крупные покупки из-за высоких кредитных ставок.