Банки не смогут поручать посредникам проверку клиентов

Банки теперь не смогут поручать банковскому платежному агенту проводить упрощенную идентификацию клиента для перевода денег без открытия счета, открывать электронные кошельки и выдавать банковские карты. Закон об этом публикует "Российская газета".

Как ранее отмечали в ЦБ, банковские платежные агенты допускали случаи незаконного использования персональных данных клиентов для открытия без их ведома электронных кошельков, что создавало значительные риски для привлекающих их банков и для людей, на которых они открываются.

Банковские платежные агенты - это посредники между клиентом и банком. По договору с последним они могут принимать или выдавать деньги клиентам, осуществлять переводы и платежи за ЖКУ, связь, объяснил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Платежные агенты работают через терминалы, банкоматы или специальные пункты приема платежей, обеспечивая доступ к финансовым услугам в местах, где отсутствуют собственные офисы банков. Это могут быть и магазины, и торговые центры, и вокзалы.

Документ, по словам депутата, нацелен на борьбу с дропперством, когда злоумышленники за вознаграждение или путем обмана получают доступ к счетам людей и используют их для мошеннических операций.

"Мы знаем ситуации, когда платежные агенты при упрощенной идентификации допускают оформление электронных кошельков, которые впоследствии используются в дропперских цепочках, обналичивании денег, полученных преступным путем, проведении расчетов с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами или криптообменниками", - рассказала "РГ" руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

Кроме того, многие должники, злостные алиментщики, люди, не желающие выплачивать компенсации за причинение вреда здоровью или имущественного ущерба, при блокировке счетов в банках используют электронные кошельки, оформленные на маркетплейсах, чтобы избежать списания долгов приставами по решению суда. Поскольку при оформлении электронных кошельков платежные агенты не открывают счетов, в общей системе их не видно - арестовать или списать деньги оттуда приставы не могут, объяснила Лазарева.

Поэтому появилась необходимость ограничить платежным агентам право проводить упрощенную идентификацию клиента для перевода денег без открытия счета, открывать электронные кошельки и выдавать банковские карты.

Авторы закона утверждают, что изменения не затрагивают возможности развития финансовых сервисов в малых населенных пунктах и на территориях с периодическим ограничением связи. К тому же у агентов сохранится возможность осуществлять денежные переводы без открытия счета до 15 тысяч рублей и до 60 тысяч рублей в случае оплаты коммунальных платежей. А переводы на более крупные суммы можно будет проводить через терминалы с использованием банковских карт.