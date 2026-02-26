Названа доля россиян, не готовых тратить накопления даже при крайней необходимости

Почти две трети россиян (62%) регулярно откладывают деньги «на черный день», однако 41% из них психологически не могут использовать эти средства даже при крайней необходимости. Такие данные показало исследование «Выберу.ру», в котором приняли участие 3,5 тысячи человек, пишет РИА Новости.

Только 31% опрошенных готовы без сожалений потратить накопления в случае непредвиденных расходов. Еще 28% предпочтут занять у родственников или взять кредит, чем трогать свой резерв.

Что касается способов хранения, то 44% держат сбережения на банковских вкладах, 31% — на накопительных счетах с быстрым доступом. Около 17% хранят наличные дома, а 8% распределяют средства между разными инструментами, включая облигации и инвестсчета. Каждый пятый специально выбирает вклады с ограничением досрочного снятия, чтобы избежать соблазна потратить деньги.

Директор департамента коммуникационной стратегии «Выберу.ру» Анна Романенко отметила парадокс: финансовая подушка, призванная снижать тревожность, сама становится источником стресса. Почти каждый третий участник опроса признался, что регулярно проверяет размер накоплений и переживает, если сумма уменьшается. Люди копят для ощущения стабильности, но психологически воспринимают эти деньги как неприкосновенные.