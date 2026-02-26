В России выступили выступили с новым предложением по микрозаймам

Группа депутатов и сенатор внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий существенное ограничение деятельности микрофинансовых организаций. Авторами инициативы выступили Юрий Афонин, Алексей Куринный и Айрат Гибатдинов, передает РИА Новости.

Документ предлагает снизить максимальную дневную процентную ставку по займам с 0,8% до 0,1% — это означает уменьшение годовой ставки с 292% до 36,5%. Кроме того, парламентарии настаивают на сокращении предельной суммы микрозайма для физических лиц с 1 миллиона рублей до 100 тысяч.

По мнению авторов, такие меры необходимы для защиты граждан, которые обращаются в МФО не от хорошей жизни, а в попытке выжить в сложной финансовой ситуации. Речь идет о людях, закрывающих «кассовые разрывы» в семейном бюджете ради покупки продуктов или оплаты проезда. Однако из-за чрезмерно высоких ставок небольшие займы быстро превращаются в непосильные долги, нередко приводящие к банкротству.

Парламентарии подчеркивают, что действующее законодательство допускает ставку 0,8% в день, что составляет 292% годовых. Это означает, что, заняв 100 тысяч рублей, через год заемщик должен вернуть 392 тысячи. Существующую модель микрокредитования в Госдуме называют жестоким бизнесом, где условия значительно жестче банковских.