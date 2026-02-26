Россиянки досрочно выходят из декрета из-за страха потерять работу

В России растет число женщин, которые отказываются от трехлетнего отпуска по уходу за ребенком в пользу карьеры. Как сообщает Telegram-канал Baza, многие женщины возвращаются к работе уже через месяц-два после родов, выбирая при этом полную занятость, а не удаленный или гибридный формат.

При этом за ними сохраняются пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — работодатель не имеет права их прекратить. По словам HR-эксперта Александры Королевой, пособие даже с учетом индексаций для многих становится лишь незначительной поддержкой и не может полноценно заменить зарплату. Только за прошлый год около 55% женщин (каждая вторая россиянка) либо вышли на работу раньше срока, либо вовсе не уходили в декрет.

Эксперт выделяет несколько причин такой тенденции. Одна из главных — карьерные риски. Динамично развивающийся рынок труда, особенно в сферах IT, digital и продаж, не позволяет женщинам надолго выпадать из профессионального контекста. Второй мотив — ценностный. Современные молодые матери, особенно в крупных городах, не готовы ограничивать себя только ролью домохозяйки, им важны самореализация и социальные контакты.

Наиболее активный рост раннего выхода из декрета наблюдается в двух возрастных группах. Первая — женщины 20–26 лет, которые руководствуются экономической необходимостью и отсутствием устойчивого карьерного статуса. Вторая — женщины 32–40 лет, которые не хотят терять наработанную экспертность и должностные позиции, поэтому быстро возвращаются в профессию.