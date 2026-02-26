Назван разрыв между реальной и «средней» зарплатой в России

Привычные цифры средней зарплаты по стране все больше расходятся с тем, что большинство россиян видят в расчетных листках. К таким выводам пришли аналитики, изучившие данные Росстата, пишут «Известия».

Согласно статистике за апрель прошлого года, половина работающих россиян получала тогда меньше 73,4 тысячи рублей. При этом средняя зарплата по стране в тот же период превысила 99,4 тысячи. К ноябрю разрыв усилился: медианная зарплата опустилась до 61 тысячи, а средняя поднялась до 98 тысяч, превысив реальный заработок большинства в 1,6 раза.

Как поясняют эксперты, средняя зарплата искажается за счет высоких доходов топ-менеджеров и граждан со сверхдоходами, которые вытягивают статистику вверх. Медианная зарплата — более честный показатель, отражающий доход типичного работника. Именно она сегодня используется при расчете МРОТ. Если бы ориентировались на среднюю, минимальный размер оплаты труда пришлось бы поднимать гораздо более резко.

При расчете ВВП или страховых взносах, напротив, применяют средние значения — с медианой сборы могли бы снизиться. Привычка оперировать средними величинами при оценке доходов, как поясняют эксперты, уходит корнями в историю и сохраняется по традиции, хотя и не совсем корректна.