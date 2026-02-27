Назван уровень реальных ставок по кредиткам в России

К концу 2025 года обслуживание кредитных карт в России достигло максимальной стоимости за последние пять лет. Согласно данным «Скоринг бюро», средняя полная стоимость кредита (ПСК) по кредиткам составила 50,1% годовых. За год показатель вырос на 17,5 процентного пункта, тогда как в 2023–2024 годах он держался на уровне 30–33%, передает РБК.

Резкий скачок произошел на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России, хотя к концу года регулятор уже начал смягчать курс. При этом ставки по другим видам займов росли медленнее: в четвертом квартале 2025 года ПСК по ипотеке составляла 19,5%, по автокредитам — 21,7%, по потребкредитам — 37,3%.

В «Скоринг бюро» пояснили, что расчеты за четвертый квартал проводились на основе ставок второго квартала, когда ключевая ставка находилась на пике — 21%. На реальную стоимость кредиток также повлияли ужесточение риск-моделей банков и изменение поведения клиентов: выросла доля заемщиков, полностью гасящих долг в льготный период, что снизило доходы кредитных организаций.

В феврале 2026 года рост ставок по кредитным картам приостановился. Эксперты ожидают, что пик пройден, и по мере дальнейшего снижения ключевой ставки ПСК по кредиткам начнет постепенно уменьшаться. Напомним, что 13 февраля ЦБ опустил ключевую ставку до 15,5% годовых и не исключает ее снижения в течение года.