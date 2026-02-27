Зарплата шаурмистов в Москве выросла до 150 000 рублей

За последний год уровень зарплат шаурмистов в заведениях общепита Москвы с высокой проходимостью вырос на 15%, но многое зависит от многофункциональности и нагрузки сотрудника.

Так, зарплата шаурмистов, совмещающих функции повара, кассира и администратора, достигает 150 тыс. руб. в месяц, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на эксперта центра "Профессии будущего" Святослава Семеренко. При этом если человек работает с базовым набором функций и без дополнительных нагрузок, то выходит в среднем 80 000.

По его словам, для Москвы характерно постоянное наличие вакансий в сфере фастфуда – сейчас их более 33 000 во всей индустрии гостеприимства столицы.