В Госдуме предложили страховать электронные кошельки

В Госудуму внесен законопроект о страховании средств на электронных кошельках по аналогии с банковскими вкладами. Изменения предлагается внести в законы «О страховании вкладов в банках РФ» и «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает «Интерфакс».

Если документ будет утвержден, то владельцы таких счетов получат право на страховое возмещение до 1,4 млн рублей. Защита будет распространяться только на тех, кто прошел идентификацию. В случае банкротства банка требования по таким кошелькам будут удовлетворяться в первую очередь, как и по обычным вкладам физических лиц.

Если закон будет принят, что он вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования.