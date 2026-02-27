Спрос на микрозаймы у россиян вырос на треть в январе

Россияне в начале 2026 года активнее обращаются за микрозаймами. В январе спрос на них подскочил на 34% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Февраль дал более сдержанную динамику: плюс 6% год к году, но минус 21% к январю.

«Наши многолетние наблюдения за кредитной и сберегательной активностью российских домохозяйств демонстрируют устойчивую тенденцию всплесков спроса на микрозаймы ежегодно в декабре-январе на протяжении более, чем 10 лет, — говорит замруководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Александра Пожарская. — Это объясняется желанием порадовать близких подарками и организацией торжеств в предновогодний период в декабре. В январе, после длительных выходных у многих заёмщиков не хватает денег на текущие нужды и они решают эту проблему также за счёт краткосрочных займов. В феврале, традиционно, финансовое положение россиян стабилизируется и рынок демонстрирует охлаждение».

Что касается динамики год к году, то здесь можно говорить о влиянии стремительного развития цифровых каналов выдачи заёмных средств. Цифровые сервисы на микрофинансовом рынке могут быть более комфортны для потребителя. В краткосрочный период, на который клиентам требуются заёмные средства, более высокая стоимость денег практически не осознается, отметила эксперт.

Если брать общую статистику, то за два первых месяца 2026 года совокупный объем заявок в МФО превысил показатели аналогичного периода 2025-го на 19%. Это подтверждает: структурный спрос на «быстрые деньги» сохраняется, несмотря на регуляторное давление.

Примечательна и другая динамика: в этом году январь по спросу на микрозаймы обогнал декабрь 2025-го на 19%, тогда как годом ранее он, напротив, уступал ему почти 12%. Такая статистика указывает на растущую потребность граждан в оперативном доступе к финансам.

«Рост спроса на микрозаймы, как правило, отражает увеличение потребности домохозяйств в быстром краткосрочном финансировании на фоне ограниченного доступа к более дешевым банковским кредитам, — утверждает завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина. — При высоких ставках и ужесточении скоринговых требований часть заемщиков не проходит одобрение в банках и переключается на микрофинансовые организации, где решение принимается быстрее и требования к клиенту мягче».

Дополнительным фактором выступают сезонные расходы, повышающие спрос на небольшие суммы. Также микрозаймы нередко используются, как инструмент рефинансирования других обязательств. После всплеска в январе рынок скорее всего вернется к более типичным значениям, полагает учёный.

По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, указанная тенденция в значительной степени связана со снижением доступности банковского кредитования для большинства граждан. Так, на фоне ухудшения ситуации в экономике, высоких ставок, роста закредитованности людей, а также ужесточения регулирования кредитования со стороны ЦБ РФ, банки стали предъявлять более строгие требования к заемщикам, и процент одобрений заявок на потребительские кредиты в последние месяцы стабильно держится ниже 20%. А поскольку жизнь продолжает дорожать, и доходы большинства граждан не поспевают за инфляцией (хотя правительство регулярно рапортует о росте реальных доходов населения, распространяется это, судя по всему, далеко не на всех), им все чаще приходится прибегать к услугам МФО, подчеркнул аналитик.

Максимальная ставка по микрозаймам ограничена 0,8% в день, а полная стоимость кредита не может превышать 292% годовых.

«Это сдерживает доходность бизнеса МФО, но спрос на их услуги даже растет, ведь раньше они были дороже, — продолжает тему аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. — Снижение активности в феврале объясняется январским эффектом высокой базы».

А с 1 марта дополнительным сдерживающим фактором станет обязательная онлайн-идентификация клиентов МФО через Единую биометрическую систему, которая должна временно охладить дистанционную выдачу займов. Однако в целом в 2026 году спрос на микрозаймы, вероятно, останется выше уровней прошлого года, но динамика будет более неровной. Регуляторные изменения и адаптация рынка будут сдерживать рост, однако потребность в «быстрых» деньгах у части домохозяйств сохранится, уверен аналитик.