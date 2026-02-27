В Госдуму внесли законопроект об ограничении рекламы микрозаймов

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с первым зампредом Комитета по безопасности и противодействию коррупции Юрием Афониным, а также сенатор Айрат Гибатдинов предложили ограничить рекламу микрозаймов. Такой законопроект внесен в Госдуму 27 февраля.

Инициатива предусматривает запрет рекламы микрозаймов в общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты, метро, общественный транспорт), вблизи соцобъектов (образовательные, медицинские, спортивные организации, учреждения культуры), а также в интернете.

Авторы законопроекта указали, что в современных условиях наблюдается рост числа микрофинансовых организаций (МФО) и активное распространение рекламы их услуг. При этом, отметили они, значительная часть рекламных материалов не содержит полной и достоверной информации об условиях предоставления займов, что приводит к негативным последствиям.

Парламентарии также привели данные Банка России, согласно которым число клиентов МФО в первом полугодии 2025 года достигло 13,8 миллиона человек. По их мнению, реализация законопроекта позволит защитить россиян от чрезмерной рекламы со стороны МФО и ограничит рекламу микрозаймов, которая зачастую вводит граждан в заблуждение относительно финансовых последствий заключения договора.