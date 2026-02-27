Перечислены самые популярные подработки москвичей

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева рассказала о том, какие подработки стали самыми популярными в Москве. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Васильевой, жители Москвы чаще всего ищут подработку в области доставки и строительства. За ними идет профессия штукатура и маляра, а потом располагаются вакансии плиточников, официантов и автослесарей.

«Лидером рейтинга по количеству предложений о работе стали службы доставки. В настоящий момент открыто более 13 тысяч вакансий для пеших, авто- и велокурьеров. Столица продолжает жить в режиме онлайн-покупок и доставки готовой еды, поэтому спрос на работников этой сферы остается стабильно высоким. На втором месте с большим отрывом — монтажники: почти 7 тысяч предложений. Это специалисты самого разного профиля: от установки окон и кондиционеров до сборки мебели. Интенсивное строительство новостроек и ремонты в старом жилом фонде формируют устойчивый спрос на их услуги», — рассказала она.

Эксперт также добавила, что во время поиска подработки нужно помнить, что доход часто зависит не от ставки, а от нагрузки на работника. Так, курьер может доставить 10 заказов за 2 часа, а может — 30 за 5 часов, и оплачиваться такая работа будет по-разному.