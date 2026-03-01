Закон о переносе на середину месяца предельного срока оплаты ЖКУ вступил в силу

Закон, которым предельный срок платы за коммунальные услуги переносится с 10 на 15 число месяца, следующего за истекшим, вступает в силу 1 марта 2026 года.

Согласно закону, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Кроме того, законом не разрешается устанавливать иной срок договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Платежный документ, в том числе в электронной форме, согласно принятому закону, должен предоставляться не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.