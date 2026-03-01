Юрист разъяснил, что изменится в оплате ЖКУ с марта 2026 года

Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал RT, что с марта 2026 года устанавливаются условия, при которых собственникам жилых помещений станет проще ориентироваться в сроках оплаты коммунальных услуг, так как дата внесения платы теперь единая для всех домов и регионов.

«Раньше Жилищным кодексом предусматривалась оплата коммунальных услуг до 10-го числа, при этом иной срок платежа мог быть установлен договором с управляющей компанией или решения общего собрания. Например, в одном доме могли платить до 10-го числа, в другом — до 12-го и так далее. Теперь крайний срок оплаты переносится на 15-е число месяца, следующего за расчётным, а квитанция должна поступить не позднее 5-го числа», — пояснил юрист.

Он также напомнил, что механизм начисления пеней привязан к ключевой ставке Банка России и зависит от продолжительности просрочки. Чем дольше не внесена сумма, тем выше дополнительные начисления.

«Поэтому перенос срока фактически сдвигает и начало финансовой ответственности. Теперь пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ будет начисляться за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты. Например, если коммунальные услуги за март не будут оплачены, то с 16 мая сумма долга начнёт расти», — обратил внимание Виноградов.

В заключение он заявил, что данное нововведение позволит более эффективно осуществлять управление многоквартирными домами и своевременно рассчитываться с поставщиками услуг, а также потенциально уменьшит риск просрочки для граждан.

