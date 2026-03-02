380,5 тысячи рублей в среднем должны нижегородцы банкам

Рейтинг закредитованности населения публикуют СМИ, сообщает ИА DEITA.RU.

В России подсчитано отношение средней задолженности экономически активного населения по банковским кредитам к их годовому заработку. Как сообщает РИА Новости, показатели задолженности по банковским кредитам актуальны на 1 января 2026 года.

При расчете зарплаты экспертами учитывалось исчисление подоходного налога. Авторы исследования подчеркнули, что использованные данные были получены из источников Центробанка и Росстата. Так, согласно данным, меньше всего денег банкам должны жители юга России.

В конце списка, на 81-85 местах, оказались Удмуртия (74,3%), Тюменская область (76,8%), Адыгея (77,5%), Калмыкия (120,0%) и Тыва (138,6%) - эти регионы наиболее проблемные с точки зрения закредитованности. В среднем каждый работающий россиянин должен банкам 437 тысяч рублей.

Что касается Приморья, то ситуация относительно тревожная. Край находится на 57 месте рейтинга. В пересчете на все население приморцы должны 546 тысяч рублей с человека, и средний процент зарплаты, которая может быть потрачена на закрытие долгов, составляет 63%

Идентичная ситуация и в Хабаровском крае. Аналитики отмечают, что среди ДВ-регионов наиболее стабильная ситуация на Чукотке и Сахалине, а также на Камчатке и в Магаданской области.