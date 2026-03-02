Количество бесперспективных банковских долгов в России сократилось

Доля бесперспективных к взысканию банковских долгов в продаваемых портфелях снизилась до 31% в прошлом году против 33% годом ранее. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные ПКБ, представленные на заседании клуба покупателей и продавцов.

К бесперспективным относят задолженности граждан на любой стадии банкротства с маленьким средним чеком менее трех тысяч рублей, а также случаи, когда заемщик умер, отсутствуют документы или истек срок исковой давности. Всего в прошлом году банки выставили на продажу просрочки на 369 млрд рублей, что на 4% меньше показателя 2024-го. Таким образом, на бесперспективную задолженность пришлось 114 млрд рублей против 128 млрд рублей годом ранее.

Доля долгов самого низкого качества за последние два года выросла в основном за счет популярности инструмента личного банкротства, объясняет управляющий директор ПКБ Павел Михмель. После поступательного роста рынок вышел на плато, считает представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), и в дальнейшем существенных изменений не ожидается. Генеральный директор коллекторской организации ЭОС Антон Дмитраков согласен, что это незначительные колебания и доля таких долгов нашла свое равновесие.

Банки продают бесперспективные долги, когда нужно освободить резервы, которые давят на капитал, отмечает генеральный директор сервиса ID Collect Александр Васильев. Иногда из таких долгов формируют отдельные портфели, которые очень дешево стоят, но чаще их включают в реестр смешанных портфелей. Цены на портфели с просрочкой самого низкого качества могут начинаться от 0,1% от номинального объема, уточняет представитель НАПКА.

Определение «бесперспективные» условно, говорит представитель ассоциации, оно свидетельствует о повышенном уровне сложности. Коллекторские агентства работают и с такими случаями, но эффективность взыскания по ним существенно ниже. Основной инструмент взаимодействия — дорогостоящее выездное взыскание, указывает Михмель. ПКБ реализует данный проект за счет большой филиальной сети и 700 выездных сотрудников. Другой вариант — собрать долги в отдельный портфель и перепродать на вторичном рынке агентствам, которые специализируются на взыскании подобных задолженностей.