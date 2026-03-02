За какие переводы на карту может оштрафовать налоговая

Перевод средств на банковскую карту сам по себе не считается доказательством нарушения законодательства, однако Федеральная налоговая служба активно отслеживает такие операции в целях выявления доходов, по которым не было уплачено налогов.

Какие именно переводы могут привлечь внимание налоговой инспекции и вызвать подозрение, в беседе с агентством «Прайм» рассказали юристы, передает ИА DEITA.RU.

Наиболее подозрительными транзакциями являются переводы за оплату товаров, выполнение работ или оказание услуг, а также денежные поступления по сдаче в аренду имущества. Юристы подчеркивают, что такие операции, по своей сути, являются признаками дохода, который подлежит налогообложению.

Поэтому полученные деньги по этим основаниям могут быть расценены налоговой как потенциальный налоговый доход, особенно в случае отсутствия подтверждающих документов или регулярных поступлений без законных оснований.

Второе по распространенности подозрительное направление — регулярные денежные поступления от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ИП), если получатель таких средств не задокументирован как их сотрудник по трудовому договору.

Это может свидетельствовать о неформальных трудовых отношениях или скрытой предпринимательской деятельности, что вызывает интерес у налоговых органов и может привести к проверкам.

За неуплату или недоплату налогов налоговая инспекция вправе применить штрафы, которые могут достигать 20–40% от суммы недоимки, в зависимости от наличия умысла и характера нарушения.

Кроме этого, на должностных лиц начисляются пени, а за непредставление налоговой отчетности в срок грозит штраф, достигающий до 30% от неуплаченного налога, но не менее 1000 рублей. Также существуют штрафные санкции за непредоставление информации о зарубежных активах или за ведение бизнеса без регистрации юридического лица или ИП.

ФНС получает сведения о переводах через банковские структуры, запросы данных у контрагентов, взаимодействие с другими государственными ведомствами и даже из жалоб и сообщений граждан. Эти источники помогают службе отслеживать неформальные доходы и контролировать соблюдение налогового законодательства.

Для официальной легализации небольших или разовых доходов юристы советуют использовать механизм налога на профессиональный доход (НПД). Это упрощённая система налогообложения с фиксированной ставкой — 4% или 6% в зависимости от вида деятельности.

Такой налог позволяет добровольно декларировать доходы через удобные мобильные приложения или сервисы, что значительно упрощает и делает прозрачной налоговую отчетность и уменьшает риск подозрений со стороны налоговой инспекции.