Индекс 8 Марта: сколько потратят мужчины на праздник в этом году

В этом году празднование Международного женского дня по традиционному сценарию – с цветами, подарком и праздничным ужином – обойдется российским мужчинам в среднем от 12 до 25 тысяч рублей, подсчитал экономист Дмитрий Алексеев. Это будет зависеть от региона и размаха мероприятия.

© РИА "ФедералПресс"

По словам эксперта, традиционный весенний букет (15–25 тюльпанов или авторская композиция) стоит 3500–5000 рублей. Наиболее популярны в качестве подарков парфюмерия, украшения или сертификаты на услуги, на которые выделяют 5000–12000 рублей, добавил Алексеев.

Стоимость праздничного ужина в ресторане среднего класса для двоих составляет примерно 6–8 тысяч рублей, отметил экономист. Для тех, кто предпочитает уют домашнего очага, набор премиальных продуктов для самостоятельного приготовления стола (включая деликатесы, морепродукты, качественные сыры, фрукты и десерт) обойдется в 4–6 тысяч рублей.

Следовательно, базовый «индекс 8 Марта» демонстрирует ожидаемое увеличение, но все же остается в пределах возможностей для большинства работающих мужчин, заметил Алексеев.

Однако, добавил специалист в интервью Life.ru, современные женщины ценят внимание и освобождение от быта, а не стоимость подарков. В мужские траты все чаще входят эмоции и совместный досуг: билеты на концерты, спа или бронирование отелей на выходные.