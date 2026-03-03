В 2025 году россияне сняли со своих счетов сотни миллиардов рублей, что привело к значительному увеличению наличных денег в обороте — их объем достиг 17,1 триллиона рублей.

По данным Банка России, за год этот показатель вырос на 4,6%, в то время как в 2024-м прирост был практически нулевым, составив всего 0,1%, сообщает ИА DEITA.RU.

Несмотря на это, безналичные расчеты по-прежнему занимают доминирующую позицию. В октябре 2025 года глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что доля безналичных операций возросла до 87,5%, против 86,7% в первом квартале этого года.

Такое развитие ситуации специалисты объясняют активным развитием цифровой инфраструктуры, расширением возможностей системы быстрых платежей и широким внедрением программ лояльности в банковском секторе.

Рост наличных денег происходит параллельно с сохранением электронных расчетов и не является заменой безналичных операций. Проще говоря, экономика словно разделилась на два потока: цифровой и бумажный. Банковская система фиксирует этот тренд, отмечая, что увеличение объема наличных привело к частичному оттоку ликвидности из банков.

Средства, которые ранее находились на счетах и депозитах, стали переходить в наличную форму. Для оценки ситуации используют денежные агрегаты: М0 отображает объем наличных в обращении, а М2 — более широкий показатель, включающий наличные деньги и средства на счетах.

По данным экспертов, доля наличных в структуре М2 за последние годы снизилась примерно до 14%. В январе 2026 года общая денежная масса М2 достигла 128 триллионов рублей. По информации Агентства по страхованию вкладов, в 2025 году суммы на депозитах выросли на 16,3% и достигли 65,2 триллиона рублей.

Общий объем вкладов, подлежащих обязательному страхованию, к началу 2026 года составил около 85,8 триллионов рублей. Эти цифры свидетельствуют о том, что массового оттока вкладчиков из банковской системы не произошло. В основном, средства распределяются между разными формами хранения и вложения, и перемещения этой массы происходят более аккуратно, чем раньше.

Россиянам станет тяжелее снять наличные

Одним из факторов, вызывающих рост наличных денег, стали перебои с мобильным интернетом в некоторых регионах. В периоды, когда безналичные платежи становятся недоступными, наличные остаются единственным способом оплаты — в магазинах, транспорте, сфере услуг. Даже единичный случай невозможности расплатиться картой усиливает потребность в наличных как в своеобразной «подушке безопасности», защищающей от сбоев технологических систем.

Дополнительный фактор — изменения в регулировании банковских переводов. С начала 2026 года Банк России повысил контроль за подозрительными операциями: переводы через систему быстрых платежей на сумму свыше 200 тысяч рублей, смена номера телефона незадолго до операции, цепочки переводов между своими счетами с последующим переводом средств третьим лицам — все это теперь ведет к усиленному контролю и возможной блокировке счета на двое суток. В таких условиях многие граждане предпочитают иметь при себе наличные крупные суммы, чтобы не страдать из-за неожиданных ограничений.

Также существенно повлияли налоговые нововведения. С началом 2026 года в силу вступили поправки в налоговое законодательство, предположительно, повысился налог на добавленную стоимость (НДС), а также снизился порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).

Это создает дополнительную нагрузку на малый бизнес, и многие предприниматели в таких условиях делают выбор в пользу наличных расчетов для более гибкого управления финансовыми потоками и снижения налоговых рисков.

Не менее важен для этого процесса и фактор снижения ключевой ставки Банка России. В феврале 2026 года регулятор снизил ее до 15,5% годовых. Это означает постепенное уменьшение доходности по депозитам и сбережениям, и часть населения, столкнувшись с этим, пересматривает свои стратегии — все чаще предпочитая хранить часть денег наличными.

Такой переход в определенной мере можно считать реакцией на изменение рыночных условий и попыткой сохранить контроль над капиталом в условиях снижающегося дохода по банковским вкладам.

В совокупности эти факторы показывают, что рост объема наличных денег в России — не является свидетельством паники или массового бегства из банковской системы. Вероятнее всего, речь идет о комплексной адаптации населения и бизнеса к новым реалиям — технологическим сбоям, усиленному контролю за финансовыми операциями, налоговым давлением и изменению процентных ставок.