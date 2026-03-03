Россиянам станет тяжелее снять наличные

Российские банки предложили дать своим сотрудникам возможность приостанавливать на время операции по снятию наличных клиентам. Речь идет о способе снимать деньги в отделениях финансовых организаций и кассах, инициативу поддержали в «Сбере», Т-Банке, Национальной системе платежных карт (НСПК), а также банках «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком», передают «Известия» (IZ.RU).

В рамках инициативы предлагается ввести в офисах «период охлаждения» по аналогии с тем, как это работает с операциями через банкоматы.

«Мера должна помочь защитить клиентов, попавших под воздействие мошенников, не дав людям сразу вывести средства со своих счетов непосредственно в банковских отделениях», — пояснили собеседники издания.

Представители кредитных организаций добавили, что в настоящий момент банк обязан выдавать клиенту деньги по первому требованию, даже если есть признаки, что он принимает такие решения под влиянием мошенников. Поэтому необходимо иметь возможность временной блокировки подозрительных операций с наличными для дополнительной проверки.

Россиянам напомнили об ограничениях при выдаче наличных в банкоматах

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует внедрить новую форму отчетности для банков по поводу снятия наличных, а также ограничить возможность их внесения на счет через банкомат.