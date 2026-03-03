Долговая яма и нюансы рынка: почему россияне активно берут микрозаймы

В январе 2026 года спрос россиян на микрозаймы подскочил на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем заявок за первые два месяца года вырос примерно на 19% год к году, пишут «Известия».

Февраль показал техническое охлаждение после аномально активного старта, просев на 21% к январю. Эксперты связывают такую динамику с ужесточением банковского скоринга и ограничениями по долговой нагрузке, а также с изменением поведения заемщиков.

Для многих граждан быстрые онлайн-займы становятся инструментом закрытия кассовых разрывов — от оплаты коммунальных платежей до базовых покупок. Традиционно спокойное начало года превратилось в «горячий сезон» из-за «дыры в бюджете» после новогодних праздников.

На фоне политики Центробанка, где доля отказов по необеспеченным кредитам достигает 75–80%, микрофинансовые организации остаются единственным источником ликвидности для 20–30% экономически активного населения. При этом эксперты предупреждают о рисках долговой спирали: годовые ставки МФО доходят до 292%, что несопоставимо с банковскими условиями.

Портрет заемщика меняется: молодежь вытесняет образ «пенсионера с микрозаймом». Сегодня средний клиент МФО — это человек около 35 лет с постоянной работой и доходом от 50 до 100 тыс. рублей. Доля безработных и пенсионеров в структуре выдач составляет лишь 2–3%. Молодые люди ценят удобные онлайн-сервисы и используют займы не только для текущих нужд, но и на ремонт, покупку техники или образование.

С января 2026 года вступили в силу новые правила: при выдаче займов МФО и банки должны учитывать только официальный доход клиента, а долговая нагрузка не должна превышать 50% от ежемесячного заработка.

С 1 апреля допустимый размер переплаты по краткосрочным потребкредитам снизится со 130 до 100%. Регулятор ужесточает правила, чтобы ограничить риски закредитованности населения, однако это не отменяет исходной проблемы дефицита доходов у части российских семей.