Стало известно, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России

Введение нового ГОСТа на белый хлеб может привести к временному росту цен, но в долгосрочной перспективе подорожание нивелируется за счет конкуренции. Такое мнение в беседе с News.ru высказала доцент ГУУ Светлана Сазанова.

По ее словам, дополнительные затраты понесут в первую очередь производители, которые ранее не придерживались стандарта, — им придется перенастраивать производственные процессы. Предприятия, выпускавшие продукцию фактически по ГОСТу, столкнутся лишь с расходами на оформление документов.

В сумме это может добавить к стоимости хлеба около 5–6%. Однако, как пояснила экономист, рыночная конкуренция в дальнейшем сгладит этот эффект. Более существенное влияние на ценообразование, по мнению Сазановой, окажут другие факторы — рост НДС и увеличение банковской комиссии за эквайринг.

Новый стандарт вступает в силу с 1 апреля. Он разработан Росстандартом и меняет требования к форме и весу буханок, а также разрешает использование пищевых добавок. Часть устаревших норм из документа исключена.