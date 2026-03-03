В Госдуме ответили на идею запретить россиянам увольняться больше раза в год

Относиться к идее ввести для россиян один день в году для увольнений можно только с юмором, сказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее скандально известный бизнесмен-христианин Герман Стерлигов предложил вернуть в России крестьянскую традицию — Юрьев день, период один раз в год, когда крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Миллиардер выразил мнение, что в России необходимо ввести ограничения на возможность увольнения с работы один раз в год.

«Юрьев день был еще до фабричного уложения, когда оброк платился или барщина была, но все это было достаточно жесткой эксплуатацией крестьян и фабричных рабочих. Поэтому, конечно, можно на это предложение смотреть только с большой долей юмора. Нужно напомнить, в каком мы веке живем», — прокомментировала Бессараб.

Депутат напомнила, что сегодня у работодателей есть все возможности для того, чтобы заинтересовывать работников оставаться на рабочем месте. Эти инструменты прописываются в коллективных договорах в виде надбавок, премий, а также стимулирующих решений, которые позволяют заключить долгосрочный контакт с работниками, подчеркнула она.

Ранее Стерлигов заявил об открытии рынка с русскими невольницами. На мероприятие он позвал «голодных и прилично одетых россиян». При этом Стерлигов открестился от работорговли, отметив, что называл невольничьим рынком биржу труда.