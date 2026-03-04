К российским олигархам обратились с неожиданным предложением

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к представителям крупного российского бизнеса с предложением последовать инициативе западных миллиардеров, выступивших за увеличение фискальной нагрузки на сверхбогатых в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает News.ru.

Политик напомнил, что в условиях спецоперации бизнесмены обязаны проявить гражданскую позицию. По подсчетам парламентария, ежедневный прирост капиталов российских олигархов составляет около 90 миллионов долларов, что значительно превышает предполагаемые траты на проведение СВО. При этом, по словам Миронова, бизнес продолжает жаловаться на санкционное давление, логистические сложности и проблемы с транзакциями.

Депутат предложил крупному капиталу добровольно делиться сверхприбылью, получаемой от использования природных ресурсов страны. В случае отсутствия такой инициативы снизу, Миронов рассчитывает на поддержку партийных законопроектов о налоге на роскошь и прогрессивной шкале НДФЛ для состоятельных граждан.

