Раскрыт план роста МРОТ до больших значений

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей в месяц. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По его словам, это минимальная планка для граждан, работающих полный день. В 2026 году МРОТ уже вырос примерно на 20% и составляет чуть больше 27 тысяч рублей, что значительно выше инфляции.

Ранее президент Владимир Путин поручил повышать МРОТ темпами, опережающими рост цен.

Нилов также напомнил, что регионы вправе устанавливать свой минимальный размер оплаты труда, но он не может быть ниже федерального. В некоторых субъектах, особенно северных, региональный МРОТ уже превышает общероссийский.