За вторую половину марта россияне получат зарплату больше, чем за первую.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс», почему происходит перекос в зарплате по половинам месяца.

«Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем 2 раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. На размер выплачиваемой за месяц суммы большое число выходных и праздничных дней в марте никак не повлияет, но на распределении величины оклада в аванс и итоговый расчет за месяц отразится», – пояснил Балынин.

По его словам, в марте 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 21 (в 2025 году их было такое же число): в первой половине марта 9 рабочих дня и во второй половине марта – 12 рабочих дней. В 2025 году было 10 и 11 рабочих дней соответственно. С точки зрения распределения величины выплаты аванса и итогового расчета за месяц в 2026 году при прочих равных перекос в сторону итогового расчёта будет больше.

Экономист привел пример. В случае оклада, равного 75 тысячам рублей, расчет получится следующим образом: за первую половину марта – 32 142,86 рублей (за вычетом НДФЛ – 27 963,86 рублей), и за вторую половину марта будет выплачено 42 857,14 рублей (за вычетом НДФЛ – 37286,14 рублей). Кроме того, премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому в таком случае при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, но это, в свою очередь, уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем.