Россиянам объяснили, почему за вторую часть марта зарплата окажется больше
За вторую половину марта россияне получат зарплату больше, чем за первую.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс», почему происходит перекос в зарплате по половинам месяца.
«Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем 2 раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. На размер выплачиваемой за месяц суммы большое число выходных и праздничных дней в марте никак не повлияет, но на распределении величины оклада в аванс и итоговый расчет за месяц отразится», – пояснил Балынин.
По его словам, в марте 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 21 (в 2025 году их было такое же число): в первой половине марта 9 рабочих дня и во второй половине марта – 12 рабочих дней. В 2025 году было 10 и 11 рабочих дней соответственно. С точки зрения распределения величины выплаты аванса и итогового расчета за месяц в 2026 году при прочих равных перекос в сторону итогового расчёта будет больше.
Экономист привел пример. В случае оклада, равного 75 тысячам рублей, расчет получится следующим образом: за первую половину марта – 32 142,86 рублей (за вычетом НДФЛ – 27 963,86 рублей), и за вторую половину марта будет выплачено 42 857,14 рублей (за вычетом НДФЛ – 37286,14 рублей). Кроме того, премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому в таком случае при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, но это, в свою очередь, уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем.