В марте некоторые пенсионеры получат выплаты досрочно

Российские пенсионеры, получающие пенсии на карту с 7-го по 9-е число каждого месяца, в марте 2026 года получат их 6 марта, напомнили в Соцфонде.

"В связи с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международного женского дня, часть пенсионеров заранее получит выплаты за текущий месяц. До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта. Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта", - говорится в заявлении фонда.

Выплаты через почту поступят заранее в случае, если пенсионер получает их 8-го числа, поскольку в этот день доставки не будет. Тем, кому пенсия приходит 7-го и 9-го числа, почта направит деньги по обычному графику.

Кроме того, если вместе с пенсией гражданин получает другие выплаты фонда, то их тоже перечислят заранее. Деньги придут автоматически - подавать каких-либо заявлений не надо.

В Соцфонде добавили, что уточнить конкретную дату выплат в праздники и выходные можно в самом почтовом отделении.

Там также отметили, что в марте выплаты перед длинными выходными распространяются на все виды пенсий (накопительные, страховые, пенсии по инвалидности и так далее).