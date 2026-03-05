Импортные товары в РФ сильно подорожают из-за войны на Ближнем Востоке

В ближайшие два месяца российских покупателей ждет существенное подорожание импортных товаров, если конфликт на Ближнем Востоке не пойдет на спад. Речь идет о росте цен на 15–30%, в зоне риска — техника Apple, Samsung, Sony, автозапчасти для европейских марок и промышленное оборудование. Об этом предупредили эксперты, опрошенные «Известиями».

Причиной стал коллапс в Ормузском проливе, обеспечивавшем до 60% параллельного импорта в Россию. Транспортные компании перенаправляют суда альтернативными маршрутами — через Оман или в обход Африки, что увеличивает сроки доставки на 2–3 недели и повышает стоимость перевозок на 20–35%. Дополнительным фактором стал рост страховых премий на 50% и приостановка транзита рядом операторов.

По словам аналитиков, физического дефицита ждать не стоит: складских запасов по разным группам товаров хватит на четыре-восемь недель. Однако розничные цены уже начинают расти — бизнес закладывает возросшие издержки в конечную стоимость. Парадокс в том, что даже при крепком рубле доставка товаров в Россию дорожает на 20–30%, и это неизбежно ударит по кошелькам покупателей. Продавцы могут использовать инфоповод для превентивного повышения цен задолго до реального роста издержек.

Переориентация мирового спроса на нефть приносит России определенные преимущества. В частности, Китай и Индия, столкнувшись с перебоями в поставках нефти из Ближнего Востока, будут наращивать закупки российского сырья. Однако ситуация с импортом потребительских товаров остается сложной. Если конфликт затянется, рост цен может стать постоянным. По прогнозам аналитиков, даже после стабилизации ситуации логистические расходы не вернутся к прежним значениям.