В России готовят запуск электронной системы взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Полностью она должна заработать к концу 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

Систему будут разрабатывать Министерство строительства и ЖКХ и Министерство цифрового развития. По плану властей, она начнет работать в полном объеме в четвертом квартале 2027 года.

До этого механизм протестируют. Пилотный проект могут запустить уже до конца текущего года в двух или трех регионах страны.

В рамках эксперимента должников будут уведомлять о судебных приказах по взысканию задолженности онлайн. Такие уведомления будут приходить через портал «Госуслуги» и систему ГИС ЖКХ.

Ранее сообщалось, что практически любую информацию о человеке сегодня можно найти в интернете — как в открытом доступе, так и через нелегальные сервисы. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, цифровой след человека формируется из разных источников. В него входят публикации в социальных сетях, фотографии с данными о месте съемки, профессиональные профили, резюме и даже история поисковых запросов.

Юрист отметил, что одним из основных источников информации о пользователях становятся утечки данных. Речь идет о базах интернет-магазинов, банков, служб доставки и различных реестров, из которых персональные данные попадают в сеть.