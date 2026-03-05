Набиуллина анонсировала создание единого реестра банковских карт россиян

Единый реестр банковских карт россиян создадут в 2027 году.

Об этом в четверг, 5 марта, заявила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.

— С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке. А через год мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять, — цитирует главу ЦБ РИА Новости.

3 марта СМИ сообщили, что российские банки предложили дать сотрудникам своих офисов полномочия останавливать операции клиентов по снятию наличных в отделениях и кассах. По мнению инициаторов, такой период охлаждения должен помочь защитить клиентов, попавших под воздействие мошенников.

До этого банки в стране уже начали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат и блокировать операцию. При этом если банк получает подтверждение, то снять наличные можно через пять минут.

Также появилась информация, что злоумышленники начали звонить в банк от имени клиентов и просить о блокировке их карт. В случае игнорирования со стороны жертвы они начинают угрожать семье, а также делают ложные обращения от имени владельца в полицию и МЧС.