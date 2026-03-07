В пяти регионах России зафиксирована средняя зарплата выше 200 тысяч рублей

Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей в декабре 2025 года была зафиксирована в пяти регионах России.

Об этом свидетельствуют данные статистики, передаёт РИА Новости.

Так, в декабре на фоне выплат премий и бонусов средние трудовые доходы в Москве достигли 288,5 тыс. рублей, на Чукотке — 281,5 тыс. рублей, в Магаданской области — 249,3 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком АО — 216,8 тыс. рублей и на Камчатке — 206,7 тыс. рублей.

При этом уточняется, что в позапрошлом году Камчатского края в этом списке не было.

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года на российском рынке труда был зафиксирован рекордный рост зарплат для представителей рабочих специальностей.

Также отмечалось, что в России средняя заработная плата в сфере финансов, а также добычи нефти и газа по итогам декабря 2025 года превысила 400 тыс. рублей.