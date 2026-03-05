Взыскивать долги за ЖКХ с россиян начнут по-новому

В России введут новый механизм взыскания долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

Механизм планируют опробовать в нескольких регионах в конце 2026 года. В его рамках должники будут получать уведомления о судебном приказе по взысканию на портале «Госуслуги» и ГИС ЖКХ. Полноценно сервис начнет работать в четвертом квартале 2027 года, за его внедрение отвечают Минстрой и Минцифры.

Ранее в агентстве недвижимости NikaEstate раскрыли самый большой долг за коммунальные услуги в России. Сумма составила 7,5 миллиона рублей.