Юрист объяснил, как вернуть денег за сомнительные психологические курсы

Покупатели онлайн-курсов часто сталкиваются с неприятной ситуацией, когда потраченная крупная сумма за обучение не оправдывает ожиданий, а самочувствие после прохождения программы только ухудшается. Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев напомнил, что закон защищает потребителей и дает право вернуть деньги за некачественно оказанную услугу.

© Вечерняя Москва

Клиент может отказаться от оплаченной услуги в любое время и вернуть деньги только за реально понесенные исполнителем затраты. Важным условием остается наличие документов, подтверждающих оплату и нарушение условий договора.

— Фразы вроде «деньги не возвращаем ни при каких условиях» юридической силы не имеют — они нарушают права потребителя, — добавил эксперт.

Вернуть полную стоимость можно, если доказано несоответствие содержания курса, скрытые условия или отрицательное влияние методов обучения на здоровье покупателя.

Например, если программа рекламируется как терапевтическое средство против депрессии или панических атак, это выходит за пределы обычной образовательной деятельности и попадает под действие законов о медицинском обслуживании.

Чтобы успешно оспорить покупку, потребители должны собрать доказательства: договор, чеки, рекламные объявления, медицинскую документацию и переписки с организаторами курса. При наличии достаточных доказательств возможен возврат средств, включая компенсацию морального вреда и судебных издержек, сообщает Life.ru.

В Госдуме в 2025 году собирались разработать профессиональные стандарты для коучей. Это бизнес-тренеры, которые проводят платные семинары о том, как достичь успеха и, например, заработать миллион. Авторы инициативы считают, что пришло время навести порядок в этой сфере. В России сейчас три тысячи сертифицированных коучей. В разы больше тех, кто работает без лицензии и чья профпригодность под большим вопросом. Кто такие коучи и как не нарваться на мошенников — в материале «Вечерней Москвы».