Россиянки назвали бюджет на подготовку к первому свиданию

Международная сеть учебных центров в сфере красоты «Эколь» и дейтинг-сервиса «Мамба» выяснили сумму трат россиянок на подготовку к первому свиданию. Результаты соответствующего исследования публикует «Известия».

В ходе опроса каждая четвертая россиянка заявила, что ее бюджет для подготовки к романтической встрече составляет не более тысячи рублей. В то же время 24 процента респонденток готовы внести от одной до трех тысяч рублей, а каждая пятая назвала три-пять тысяч рублей комфортной суммой для трат на внешность.

Еще 17 процентов участниц в среднем укладываются в 5-10 тысяч рублей, в то время как каждая десятая тратит свыше 10 тысяч рублей.

При этом большая часть суммы у женщин уходит на маникюр и педикюр (34 процента), покупку наряда (32), а также стрижку или укладку (20). В список также вошли покупка косметики (11) и парфюма (2).

Отмечается, что каждая седьмая россиянка считает первое свидание более важным, чем последующие, и вкладывается в подготовку тщательнее. Вместе с тем 39 процентов опрошенных полагают, что тратиться на подготовку к будущим стоит в связи с тем, как пройдет самая первая.

Кроме того, 50 процентов российских женщин считает расходы на красоту инвестицией в себя, а 28 процентов называют такие траты лишними. Однако каждая седьмая полагает их необходимыми.

