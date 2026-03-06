Разрыв в доходах россиян достиг максимума за 7 лет

РБК сообщает, что разрыв в доходах россиян вырос до максимума за семь лет – такие данные следуют из сообщений Росстата.

В сообщении уточняется, что отношение доходов 10% наиболее обеспеченных граждан России и 10% наименее обеспеченных россиян выросло до максимум за семь лет в 2025 году. В Минэкономики утверждают, что это не связано с ухудшением состояния базовых слоев населения.

РБК пишет, что по итогам 2025 года 10% россиян с самыми высокими доходами превосходят по этому показателю такой же процент россиян с самыми низкими доходами в 16 раз. Коэффициент дифференциации доходов увеличился до 15,8 раз (в 2024 году он составлял 15,5.

Этот показатель стал максимальным с 2018 года, когда он составлял ровно такое же значение. Журналисты уточнили, что в докладе Росстата не представлен коэффициент Джини – его используют для оценки подоходного неравенства. РБК уточняет, что, исходя из данных Росстата, в 2025 году увеличивалась доля доходов наиболее обеспеченной группы населения по сравнению с долей наименее обеспеченной группы.