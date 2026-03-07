Кому увеличат пенсию с 1 апреля

Масштабная индексация социальных пенсий, которая затронет целый ряд категорий граждан, пройдет в России с 1 апреля. Об этом рассказала профессор Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, выплаты вырастут на 6,8 процента — показатель, соответствующий темпам роста прожиточного минимума пенсионера. Индексация затронет получателей пенсий по инвалидности, детей-инвалидов, а также сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, с начала апреля на повышенные выплаты смогут рассчитывать россияне, отметившие 80-летний юбилей. Для представителей коренных малочисленных народов Севера этот возрастной порог установлен ниже: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.

Прибавка ожидает и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от радиационных и техногенных аварий, летчиков-испытателей, космонавтов и военнослужащих, призванных на срочную службу. Также в список вошли обладатели звания Героя России и олимпийские чемпионы.

— Наконец, тем пенсионерам, чей возраст с 1 апреля достигнет 80 лет, или тем гражданам, кому будет присвоена инвалидность первой группы, фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена в два раза, — передает слова Финогеновой РИА Новости.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее сообщил, что некоторые категории пенсионеров в России с 1 марта 2026 года начнут получать повышенные денежные выплаты.