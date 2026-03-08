В России предложили поднять выплаты для одной категории граждан

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до уровня детского прожиточного минимума (ПМ) в регионе. Свою инициативу он озвучил в беседе с ТАСС.

© Московский Комсомолец

Сейчас минимальная выплата составляет менее 11 тысяч рублей, что, по мнению парламентария, недостаточно для реальной помощи семьям.

Он подчеркнул, что пособие должно быть не ниже регионального ПМ на ребёнка. По его словам, это касается не только работающих, но и студентов, безработных, ИП и самозанятых.

В 2026 году средний детский прожиточный минимум по России — 18 371 рубль, а в Москве достигает почти 22 тысяч. Нынешний же порог пособия зафиксирован на уровне 10 837 рублей.