Зачем банки звонят россиянам при переводах крупных сумм

Российские финансовые учреждения начали практику звонков клиентам при совершении значительных переводов с целью уточнения деталей о родственных или деловых связях между отправителем и получателем.

В ОТП Банке такую меру назвали важным элементом системы защиты клиентов от мошеннических действий, сообщает ИА DEITA.RU.

Данная инициатива стала частью более широкой стратегии по предотвращению мошенничества, так как крупные переводы часто используют злоумышленники, маскируя свои преступные схемы под платежи за ремонт, покупку товаров или оплаты услуг.

В компании подчеркнули, что звонки по проверке служат необходимым инструментом для подтверждения подлинности операции и предупреждения клиента о возможной угрозе мошенничества, пишет ТАСС.

Зачастую мошенники используют схематичные уловки, связанные с оплатой различных бытовых или коммерческих целей, и именно эти меры проверки помогают не попасться на их ловушку. Такой подход — это своего рода спасательный механизм, позволяющий защитить клиента от гипноза или психологического давления, когда мошенники пытаются убедить его выполнить транзакцию.

Статистические данные подтверждают, что подобные меры действительно повышают уровень безопасности. Благодаря комплексному подходу к борьбе с мошенничеством и использованию системных мер, уровень злоупотреблений в платежных операциях удалось снизить как минимум вдвое по сравнению с максимально допустимыми значениями, установленными Банком России в нормативе №716. Это говорит о высокой эффективности внедренных систем и методов проверки, направленных на защиту прав потребителей.

В Альфа-Банке также рассказали, что усилия по обеспечению безопасности в транзакциях не приводят к избыточным ограничениям или сбоям, и что все меры предпринимаются с целью максимально снизить риск ошибок или задержек в обработке операций, чтобы клиенты могли продолжать пользоваться своими счетами без перебоев.

Там подчеркнули, что защита клиентов является приоритетом, и осуществляют постоянный мониторинг и настройку систем безопасности для достижения оптимального баланса между надежностью и удобством.