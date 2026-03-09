Мошенники массово переключаются на схему так называемого обратного звонка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7...", - говорится в публикации.

В случае, если человек попадается на уловку мошенников и перезванивает, он попадает в поддельный кол-центр якобы службы поддержки, где его убеждают продиктовать код из СМС или данные банковской карты.

Схема рассчитана на пользователей "Госуслуг", а также клиентов онлайн-банков и микрофинансовых организаций.

Эксперты "Мошеловки" настоятельно рекомендуют не звонить по номеру, полученному от незнакомого абонента. Однако если разговор все же начался, следует как можно скорее его прекратить.

Специалисты также напомнили, что сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят перезванивать.