Россияне массово ищут подработку

Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование специализированных сервисов по поиску работы.

Чаще всего о дополнительном заработке думают работники строительной сферы — 45%. В ритейле подработку собираются искать 40% опрошенных.

Также о дополнительной работе задумываются сотрудники агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, образования и науки, а также бухгалтерии — по 33%.

В медицине подработку планируют искать 30% респондентов. В сфере IT и телекоммуникаций — 28%.

Чаще всего россияне рассматривают подработку в продажах и закупках — 19%. В строительстве — 16%.

В транспорте и логистике дополнительную работу собираются искать 12% опрошенных. По 11% приходится на производство, агропромышленный сектор и бытовые услуги.

В сфере информационных технологий и телекоме подработку планируют искать 10% участников опроса. В сфере управления персоналом и ритейла — по 9%.