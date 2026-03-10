Россияне начали покупать больше дорогой лапши быстрого приготовления

По данным ИТ-компании «Эвотор», в несетевой рознице продажи лапши быстрого приготовления в 2025 году выросли в натуральном выражении (кг) только на 1%, зато оборот — на 16% к 2024 году. Рост оборота связан с увеличением средней цены (из-за инфляции и растущей популярности более дорогих брендов).

Средняя цена увеличилась на 15% до 79 ₽ за 100 грамм (на 16% до 62 ₽ за упаковку). Число брендов, по данным Эвотора, снизилось с 63 до 61, а производителей ― с 45 до 43. Рынок движется в сторону консолидации.

В 2026 году продажи начали падать

В январе 2026 года оборот лапши превысил прошлогодний только на 3%, а продажи в кг и вовсе снизились на 4%. Средняя цена была выше прошлогодней на 7% ― 83 ₽ за 100 грамм. На 8% выросла средняя цена за упаковку ― до 66 ₽.

«Доширак» удерживает половину рынка

Абсолютный лидер на рынке (более 50%) ― «Доширак» (Korea Yakult). В общем обороте лапши в натуральном выражении (кг) в 2025 году доля бренда выросла с 53 до 54%, продажи выросли на 5%. В обороте в денежном выражении (₽) доля бренда снизилась с 53 до 51%, несмотря на рост оборота на 15%.

На 2 месте ― Роллтон (Mareven Food Central). В 2025 году бренд нарастил продажи в натуральном выражении на 1%, однако его доля снизилась с 22 до 21%. Продажи в денежном выражении выросли на 15%, а доля осталась прежней ― 17%.

У производителя Mareven Food Central несмотря на 2% роста продаж в натуральном выражении доля снизилась с 30 до 29%. Оборот лапши Mareven Food Central вырос на 18%, а доля осталась прежней ― 25%.

На третьем месте среди брендов по продажам в натуральном выражении ― лапша «Биг Бон» (Mareven Food Central). Доля выросла с 7 до 8%, а продажи в кг ― на 6%.

На третьем месте по продажам в натуральном выражении производитель «Кухня без границ» (бренд «Биг Ланч» и т.д.). Однако за год его продажи снизились на 8%, а его доля уменьшилась с 10 до 8%.

Растет спрос на острый и дорогой Buldak

На третьем месте по обороту (₽) ― Buldak (Samyang Foods), который в 2025 году нарастил продажи на 84%, а его доля увеличилась с 6 до 9%. У его производителя Samyang Foods оборот его лапши превысил прошлогодний на 73% и его доля выросла с 8 до 12%.

При этом доля Buldak в продажах в натуральном выражении выросла с 2 до 4%, за год его продажи в кг выросли на 62%.

По данным собственной аналитической платформы компании «Эвотор» EvoPeople Panel, 60% лапши Buldak в 2025 году куплено новыми потребителями, которые раньше (в 2024 году) не брали продукцию этого бренда. Причем 31% этого нового объема — от потребителей, которые вообще не покупали никакую быстрорастворимую лапшу в 2024 году. Еще 5,5% продукции купили те, кто раньше брал «Доширак» со вкусом говядины.

Среди покупателей Buldak ― 59,5% женщины, 74,4% не имеют детей, 40,4% ― в возрасте 18-24 лет и 27,2% с доходом от 100 тыс ₽.

Методика

Для анализа использовались собственные фискальные данные (чеки) касс «Эвотор» в несетевой рознице в 2025 и 2024 году, а также в январе 2026 и 2025 гг. Рассчитывались следующие данные: продажи в натуральном и денежном выражении усредненные на точку, средняя цена за 100 гр и за упаковку, а также топ-3 брендов и производителей. Для рассмотрения социально-демографического портфеля и gain-loss анализа использовались данные собственной аналитической платформы EvoPeople Panel. Данные собирались и анализировались в агрегированном и обезличенном виде.