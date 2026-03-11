Стало известно, сколько зарабатывают эксперты по кибербезопасности в России

Медианная зарплата специалистов по информационной безопасности в России составляет 95 000 рублей на руки. Об этом свидетельствуют данные анализа 7 519 вакансий, опубликованных в разделе «Вакансии» на сайте Cisoclub за период с ноября 2025 года по март 2026 года.

В исследование вошли только предложения с указанным уровнем дохода. Таких оказалось 3 330 после фильтрации – 44,4% от общего числа вакансий. Более половины работодателей предпочли не раскрывать размер оплаты. При расчетах использовалась медиана как основной показатель, а зарплаты до вычета НДФЛ пересчитывались в сумму «на руки».

Средний уровень дохода по рынку составил 114 058 рублей, однако этот показатель оказался выше медианного из-за предложений для директоров по ИБ и архитекторов с доходами от 300 000 до 700 000 рублей. Типичный диапазон зарплат в отрасли – от 65 250 до 140 000 рублей. Минимальное предложение составило 17 400 рублей, максимальное – 1,2 млн рублей для директора по безопасности в крупной московской компании.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами стали пентестеры с медианой 250 000 рублей. Верхняя граница диапазона по этой позиции достигает 425 000 рублей. Архитекторы информационной безопасности получают медианные 204 450 рублей, директора по ИБ – 180 000 рублей, при этом разброс по последней должности особенно велик.

Среди массовых технических позиций инженеры и разработчики в сфере ИБ получают около 100 000 рублей, администраторы – 89 499 рублей, специалисты общего профиля – 81 400 рублей. Операторы SOC с медианой 50 096 рублей остаются самой доступной стартовой позицией в отрасли.

Удаленный формат работы предлагается лишь в 2,7% вакансий.

