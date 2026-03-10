«Соблазнов заметно выше»: банкротство набирает популярность среди молодежи РФ

Число россиян младше 25 лет, получивших статус банкрота, за последние годы выросло в разы. Молодежь перестала бояться испорченной кредитной истории и ограничений на выезд за границу, выяснил Telegram-канал «Абзац».

По словам экономиста Константина Ордова, зумеры сначала набирают легкие займы, а затем рассчитывают, что процедура банкротства позволит законно списать долги и не платить по счетам.

Эксперт выделил три главные причины роста банкротств среди молодежи: доступность кредитов, отсутствие финансовой подушки и упрощение самой процедуры банкротства.

Это люди, которые только получают первые невысокие доходы. Они не имеют средств, покрывающих их желания и расходы, но доступность кредитных ресурсов и соблазнов заметно выше, пояснил Ордов.

Ранее юрист Александр Казусь заявил, что при банкротстве компаний руководители, учредители и фактические владельцы бизнеса могут быть привлечены как к субсидиарной, так и к уголовной ответственности. По его словам, субсидиарная ответственность носит гражданско-правовой характер и подразумевает возмещение долгов перед кредиторами.

Ее наличие не означает автоматического уголовного преследования. Однако если в отношении лица вынесен обвинительный приговор, оно может быть одновременно привлечено и к субсидиарной ответственности.