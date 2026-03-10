Когда придется заплатить налог за льготный кредит, разъяснила ФНС

В ФНС разъяснили, что льготный кредит со ставкой ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ может считаться как материальная выгода. С нее потребуется заплатить НДФЛ по максимальной ставке 35%.

В пресс-службе ФНС уточнили, что выгода от экономии на процента за пользование кредитными средствами облагается НДФЛ, если налогоплательщик получил кредит от работодателя или взаимосвязанного лица (речь идет о родителях, супругах, детях, сестер, братьев, опекунов) – такая выгода облагается НДФЛ по ставке 35%.

Приведено два примера. Например, приобретен новый автомобиль в автосалоне, человек воспользовался предложением банка о беспроцентном кредите на три года. Покупатель не работает в банке, который кредит выдает, и в этом случае материальной выгоды не возникает. В другом случае, если работник банка воспользовался льготным кредитом при покупке автомобиля, то материальная выгода возникает. То есть, при отсутствии трудовых или взаимовыгодных отношений кредитора и налогоплательщика необходимости уплачивать НДФЛ нет, и цель кредита в таких случаях не имеет значения.