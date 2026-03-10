$78.7491.9

Почти четверть россиян планируют искать подработку весной

Почти четыре из десяти россиян планируют искать подработку этой весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Чаще всего о дополнительных заработках задумываются сотрудники строительной отрасли — такие планы есть у 45% опрошенных. В розничной торговле подработку намерены искать около 40% респондентов.

Также дополнительную занятость рассматривают работники агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, образования и бухгалтерии.