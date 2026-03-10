Почти четверть россиян планируют искать подработку весной
Почти четыре из десяти россиян планируют искать подработку этой весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Чаще всего о дополнительных заработках задумываются сотрудники строительной отрасли — такие планы есть у 45% опрошенных. В розничной торговле подработку намерены искать около 40% респондентов.
Также дополнительную занятость рассматривают работники агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, образования и бухгалтерии.