Рост тарифов ЖКХ установил рекорд в России

В России рост тарифов ЖКХ стал рекордным за 16 лет: согласно информации Росстата, в январе они возросли на 15 процентов год к году. При этом в Мордовии, Кемеровской области и Пермском крае платежи увеличились более чем на 20 процентов. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил «МК».

© Вечерняя Москва

— Согласно статистике, в январе средние по России коммунальные тарифы увеличились на 15,02 процента год к году — это стало самым сильным приростом с сентября 2010 года (тогда это было 15,6 процента), — передает издание.

2 марта владелец международного агентства недвижимости NikaEstate Виктор Садыгов рассказал, что рекордно крупный долг за жилищно-коммунальные услуги в России составил 7,5 миллиона рублей. Он отметил, что среди жителей элитных жилых комплексов есть как частные плательщики, так и регулярные должники. При этом, по словам эксперта, чаще всего люди не совершают оплату из-за своей забывчивости.

В свою очередь эксперт по ЖКХ и экологии Илья Рыбальченко рассказал, что, в случае если в квартире установлены индивидуальные приборы учета воды, газа и электроэнергии, оплачивать нужно только реальный объем потребления. Если владелец квартиры временно отсутствует, можно произвести перерасчет при предоставлении соответствующих документов.