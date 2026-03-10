В Госдуме напомнили о праве на пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил, что опекуны имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

«Право на пособие имеют не только матери, но и отцы, бабушки, дедушки, другие родственники или опекуны, которые фактически осуществляют уход», — заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

По его словам, важное условие — получатель выплаты должен либо не работать, либо трудиться неполный день или на дому.

Депутат добавил, что для работающих граждан размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года.

Ранее депутат Госдумы и федеральный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталия Полуянова сообщила в беседе с RT о том, что молодые мамы в России имеют право на федеральные и региональные льготы, включая материнский капитал (728 921 тыс. рублей за первого, 963 243 тыс. рублей за второго ребёнка), единое пособие для малообеспеченных, единовременную выплату при рождении (28 450 рублей с 1 января), а также специальные региональные выплаты.